La quinta edición de la feria de oportunidades del mundo rural JATO se celebrará en Cáceres de 5 al 7 de junio

La vicepresidenta primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha mantenido una reunión este martes con Mancomunidades y Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia de Cáceres para iniciar el camino hacia JATO 2026.

La quinta edición de esta feria del munro rural se celebrará del 5 al 7 de junio, una fecha que vuelve a cambiar y es que como ha explicado la vicepresidenta es "muy difícil definir una fecha exacta porque el calendario nos lo marca la agenda cultural y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Cáceres".

El Área de Desarrollo Sostenible y Turismo lleva desde el inicio de este año trabajando en la organización del festival, pero esta es la primera reunión con el territorio y la que da el pistoletazo de salida a la definición de la programación.

"La clave del éxito de JATO es que el territorio colabore con la Diputación para coordinar y establecer la hoja de ruta" ha recalcado Gutiérrez. Igualmente, ha destacado que esta colaboración y sinergias han permitido convertir a JATO en una referencia de empoderamiento rural, no solo provincial, sino también a nivel regional y nacional, "es un escaparate para mostrar el talento, la capacidad y, por supuesto, también la innovación que se hace desde los territorios".

Este año, en principio, no se esperan muchas novedades ya que, explica Gutiérrez, "el año pasado ya se introdujeron muchas y vamos a ver cómo continúan funcionando". En las próximas semanas se irán dando a conocer algunas de las actividades de la programación.

"Nuestros territorios, nuestros pueblos están vivos y JATO es una forma de mostrar a la ciudadanía que estamos aquí y que tenemos muchas posibilidades y, sobre todo, muchas oportunidades en el medio rural", ha concluido.