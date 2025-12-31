Publicado el listado de los beneficiarios que recibirán el Bono Social Térmico 2025 que llegará a 84.292 hogares de Extremadura

La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), consorcio del que forma parte la Junta de Extremadura, ha publicado en su página web el listado de personas beneficiarias del Bono Social Térmico 2025 en Extremadura, que este año alcanzará a 84.292 hogares de la región, que se prevé reciban los pagos en el próximo mes de febrero.

La resolución de concesión de la ayuda ha sido publicada en la edición del miércoles, 24 de diciembre, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y tiene un presupuesto asignado total de 17.399.057,68 euros. El importe de la ayuda, que oscila entre los 139,64 y los 400,69 euros, en función de la zona climática y el grado de vulnerabilidad, se abonará en un pago único.

PLAZO DE RENUNCIA

A partir de la fecha de publicación del listado, las personas beneficiarias disponen de un plazo de diez días para ejercer su derecho a la renuncia de la ayuda.

Una vez finalizado el plazo y comprobada la información disponible, AGENEX comenzará a tramitar los pagos en distintas remesas, debido al alto volumen de transferencias. Desde la agencia esperan abonar la ayuda durante el mes de febrero a todos los beneficiarios que cuentan con datos bancarios, como ha ocurrido en anualidades anteriores.

El pago se realizará en el número de cuenta comunicado por las comercializadoras, salvo que la persona beneficiaria indique previamente un cambio por los medios habilitados para ello. No obstante, como en años anteriores, alrededor de un 15% de los beneficiarios no cuenta con un IBAN informado al que poder enviarle la ayuda.

En el apartado del Bono Social Térmico de la web de AGENEX se puede consultar la lista de beneficiarios y la documentación pendiente de presentar, así como los formularios necesarios para realizar estos trámites: https://bonosocialtermico.agenex.net/

BONO SOCIAL TÉRMICO

El Bono Social Térmico es una ayuda estatal destinada a compensar los gastos energéticos asociados a la calefacción, el agua caliente y la cocina en los hogares vulnerables. Se concede de forma automática a las personas que eran beneficiarias del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, sin necesidad de presentar solicitud.

La gestión, resolución y pago de esta ayuda en Extremadura está encomendada a la Agencia Extremeña de la Energía desde diciembre de 2022. Para cualquier duda o consulta, la agencia pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico bst@agenex.org y el teléfono 924 281 390.