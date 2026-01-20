Publicado el decreto que aprueba la nueva comarcalización ganadera para mejorar la gestión sanitaria animal pasando de 15 a 43

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este lunes el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura que redefine la estructura de las comarcas ganaderas en la región, pasando de las 15 actuales a un total de 43.

La medida tiene como objetivo optimizar la gestión del riesgo sanitario y reforzar la eficacia de los programas de control, vigilancia y erradicación de enfermedades animales, subraya la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Hasta ahora, la comunidad contaba con grandes comarcas ganaderas, cuya extensión dificultaba una gestión rápida y precisa ante posibles focos de enfermedad. Con la nueva organización, las comarcas serán más reducidas, permitiendo una actuación más ágil, focalizada y adecuada a la realidad ganadera de cada territorio.

La nueva delimitación no altera la estructura administrativa existente: se mantienen las 15 Oficinas Veterinarias de Zona, adscritas a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, que continuarán siendo el "punto de referencia para la aplicación de las medidas de sanidad animal".

Asimismo, el decreto actualiza la denominación de la Oficina Veterinaria de Zona de Logrosán, que pasa a denominarse Oficina Veterinaria de Zona de Zorita, en coherencia con la ubicación real de sus instalaciones.

Esta reestructuración refuerza el compromiso de la Junta de Extremadura con una sanidad animal "más eficiente, moderna y adaptada a las necesidades" del sector ganadero, contribuyendo a proteger la sanidad de los animales, la salud de las personas y la competitividad de las explotaciones ganaderas extremeñas.