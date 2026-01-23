Publicada la convocatoria de ayudas a ayuntamientos para obras de eficiencia energética en colegios por 20,7 millones

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la realización de obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras educativas, destinadas a entidades locales de la región.

La resolución publicada recoge las bases y la convocatoria, de carácter plurianual y en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones con una dotación económica de 20.713.358'20 euros en las anualidades de 2026, 2027 y 2028, respectivamente.

Están destinadas a los ayuntamientos y entidades menores para que puedan invertir en la mejora de los centros asociados a la actividad educativa reglada de infantil (segundo ciclo) y primaria.

La ayuda mínima por cada entidad beneficiaria será de 30.000 euros y la máxima de 200.000 euros, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Esta publicación llega después de que el Ejecutivo autonómico haya aprobado estas ayudas que responden a las necesidades de inversión prioritarias para fomentar la eficiencia energética, en particular para acelerar la renovación eficiente desde el punto de vista energético en colegios y otras infraestructuras educativas, así como la descarbonización y el impulso de la eficiencia energética.

Esta línea de subvenciones está cofinanciada con el programa operativo Feder 2021-2027 Extremadura y la ayuda económica que se conceda financiará como máximo el 80 por ciento del coste total subvencionable del proyecto, mientras que cada entidad local beneficiaria deberá aportar, al menos, el importe equivalente al 20 por ciento sobre el coste total subvencionable. En el caso de la mínima inversión posible, deberá aportar 7.500 euros.

Se financiarán actuaciones de mejora de la envolvente térmica de los edificios y de carpinterías exteriores, en sistemas de iluminación eficiente, mejora o implantación de sistemas de calefacción, sustitución de calderas por sistemas de climatización aerotérmicos o actuaciones de implementación de energías renovables para generación eléctrica.

El plazo de presentación de solicitudes será de cuatro meses, contado a partir de este viernes, 23 de enero.

Una vez concedida la subvención, en el plazo de cinco meses desde la fecha de comunicación de la resolución correspondiente, deberá entregarse el proyecto de ejecución elaborado sobre la base de la memoria valorada entregada con la solicitud.

Una vez aprobado dicho proyecto, el beneficiario deberá comenzar las obras en el plazo máximo de seis meses, y el término, la recepción y la puesta en servicio de las actuaciones subvencionadas deberá hacerse antes de 30 de junio de 2028.

La Junta de Extremadura aprobó en 2024 una primera convocatoria y se concedieron algo más de 9 millones de euros a 63 ayuntamientos para realizar actuaciones en 76 colegios públicos de Extremadura.