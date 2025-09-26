PSOE, Vox y Unidas por Extremadura suman votos para crear una Comisión de Investigación sobre los incendios forestales del verano

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, con el único voto en contra del PP, la creación de una comisión no permanente de investigación sobre los incendios sufridos en la región durante el pasado verano.

La propuesta, planteada por el PSOE, ha salido adelante con los votos a favor de los propios socialistas, junto a los de Vox y a los de Unidas por Extremadura, mientras que el PP ha votado en contra.

Cabe apuntar que el pleno ha sido suspendido durante unos minutos por la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, en el último turno de intervención del PSOE durante el debate de la solicitud de creación de la comisión, debido a que sus reiteradas peticiones de que los diputados mantuviesen silencio no surtieran efecto.