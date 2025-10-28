El PSOE subraya que el adelanto electoral constata el "fracaso" de la legislatura de María Guardiola

El PSOE de Extremadura considera que la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre supone el "reconocimiento explícito" del "fracaso político" de María Guardiola y de "toda su legislatura", que califican como "fallida".

En un comunicado de prensa, en el que los socialistas extremeños avanzan que este martes comparecerá su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, para hablar sobre el adelanto electoral, el PSOE de Extremadura señala que han sido "dos años y cuatro meses perdidos" para la comunidad autónoma.

En este tiempo, añade, no ha habido en Extremadura "ni un solo avance social", ni "un solo proyecto transformador", sino que han sido "dos años marcados por los recortes y los retrocesos en servicios públicos, en derechos y en oportunidades para la ciudadanía".

"Guardiola no ha sido capaz de ofrecer estabilidad ni rumbo a la región", apuntan, para añadir que su gobierno ha estado "más centrado en sobrevivir que en gobernar, más pendiente de contentar a la extrema derecha que de dar respuesta a los problemas reales de los extremeños y extremeñas".

Además, esta decisión "confirma la falta total de autonomía política de la señora Guardiola", remarcan los socialistas, que apuntan que hasta que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, "no le ha dado permiso hoy en Madrid, no ha podido dar el paso", de modo que, "una vez más, queda demostrado que Extremadura no ha tenido una presidenta, sino una delegada del PP nacional".

Finalmente, el PSOE de Extremadura afronta este nuevo tiempo "con responsabilidad" y con el "firme compromiso" de devolver a la región "el rumbo, la estabilidad y el progreso que ha perdido durante esta legislatura fallida".