El PSOE Provincial de Cáceres plantea extender la vida de la Central de Almaraz hasta 2040

El PSOE Provincial de Cáceres ha planteado extender la vida de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2040, para lo que considera necesario una "acción real" de la Junta, que el Gobierno de España acepte las solicitudes de prórroga basadas en el compromiso de las empresas a realizar las inversiones necesarias en materia de seguridad, garantía de suministro y sin aumentos de los costes energéticos a las familias.

El secretario general del PSOE Provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha mostrado su compromiso con la continuidad de Almaraz en una visita a Navalmoral de la Mata, donde se ha reunido, a petición del alcalde de Almaraz, con alcaldes y representantes del PSOE en los distintos municipios de la comarca del Campo Arañuelo.

En este encuentro, los socialistas cacereños han planteando una prórroga hasta 2040, "dialogando con el Gobierno y las empresas para que inviertan en garantizar su seguridad de acuerdo a los estándares internacionales establecidos".

"2030 es el objetivo a corto plazo, pero nosotros queremos mirar más allá, queremos plantear a las empresas que trabajen en esa prórroga del 2030, pero que también soliciten la ampliación de esa prórroga para el futuro, porque de ello depende nuestra comarca, nuestra localidad y, sobre todo, nuestro territorio, y nuestros vecinos, nuestras vecinas", ha explicado el secretario general del PSOE de Navalmoral de la Mata, Jesús Gómez.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha insistido en que el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara hizo un "trabajo imprescindible" para lograr la firma de una prórroga para la Central de Almaraz en 2019 y buscó proyectos alternativos para conseguir el mantenimiento del empleo y evitar la despoblación del Campo Arañuelo de cara a su cierre, ha destacado el PSOE Provincial en nota de prensa.

"Nuestra decisión es coherente y consecuente con el trabajo desarrollado por el PSOE de Extremadura desde el año 2019. Almaraz no puede cerrar sin proyectos complementarios o alternativos que mantengan el empleo y la economía de las familias en la comarca. La gigafactoría está en marcha, pero no está aquí por la falta de diligencia y compromiso del PP en el ayuntamiento y la Junta de Extremadura. A día de hoy Expacio Navalmoral no tiene capacidad de suministro de agua ni planta de depuración de aguas residuales. ¿A qué narices están esperando?" se ha preguntado Cotrina.

En este sentido, Cotrina también ha exigido a los responsables del ayuntamiento y también de la Junta de Extremadura que asuman el "papel que tienen como dirigentes públicos".

"Porque ahora mismo lo único que veo en la presidenta de la Junta de Extremadura es el lamento y la confrontación con Pedro Sánchez. Estoy convencido que el Gobierno la va a prorrogar hasta el 2030 y ojalá que las empresas se pongan de acuerdo para que podamos avanzar incluso más allá del 2030. Hasta 2024 para estabilizar definitivamente la gigafactoría y otros proyectos industriales", ha subrayado.

En esa línea, el secretario general del PSOE Provincial de Cáceres ha explicado que ese horizonte temporal es "lógico, prudente y responsable". "No queremos decir lo que el vecino quiere escuchar, queremos actuar con rigor y responsabilidad", ha dicho

Cotrina también se ha referido a la cuestión de la fiscalidad y la demanda de las empresas de pagar menos tributos. "No me dirán que si las empresas dejan de pagar impuestos se podrá mantener abierto el Hospital de Navalmoral de la Mata o las guarderías en Romangordo o Almaraz", ha dicho.

Así, ha insistido Cotrina en que "no hay nada más de izquierdas que garantizar el equilibrio territorial y garantizar su desarrollo". "Somos claros, el futuro de Extremadura y Navalmoral debe ir más allá de la central nuclear, hay que ser ambiciosos y construir un nuevo modelo industrial y tecnológico que permita al municipio ser un referente. El PSOE está en eso, en hacer una provincia más fuerte y a la que se pueda volver", ha aseverado.