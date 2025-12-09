El PSOE propone un plan de bonos y otro de rehabilitación del patrimonio rural para dinamizar el turismo

El secretario general provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha destacado entre las medidas recogidas en el programa electoral del partido para las elecciones del 21 de diciembre para dinamizar el turismo la puesta en marcha de un plan de bonos orientado a incentivar la demanda y un programa de rehabilitación del patrimonio rural.

Sánchez Cotrina ha subrayado que el plan de bonos seguirá la línea de iniciativas anteriores que demostraron su "eficacia" en momentos de caída de la demanda, como ocurrió durante la pandemia. "Queremos fomentar que más personas visiten Extremadura y, al mismo tiempo, apoyar a los establecimientos y a todo el sector turístico para que amplíen su actividad", ha señalado.

Durante una visita al Parque Nacional de Monfragüe, ha defendido que el objetivo es combatir la estacionalidad y promover el consumo en épocas con menor afluencia. Asimismo, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de rehabilitación del patrimonio rural turístico, destinado tanto a ayuntamientos como a agentes vinculados a la oferta turística, recoge el PSOE en una nota de prensa.

Este programa pretende preservar y poner en valor recursos patrimoniales que constituyen verdaderas "joyas de la corona" en numerosas localidades extremeñas. Para ilustrar esta necesidad, ha mencionado el caso del castillo de Villamiel, recientemente adquirido por el ayuntamiento, destacando que "Extremadura cuenta con un vasto patrimonio, desde Zafra a Llerena, desde Monfragüe hasta la Sierra de San Pedro y Trujillo", que se debe "cuidar y potenciar".

El dirigente socialista, número 1 de la candidatura socialista por la provincia de Cáceres, ha insistido en que la protección del patrimonio rural debe ser una "prioridad estratégica, respaldada con una dotación presupuestaria suficiente".

"Cuidar nuestros recursos turísticos es cuidar una industria fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra tierra", ha afirmado.