El PSOE pregunta por la contratación en Extremadura de la empresa de cribados en Andalucía

El PSOE de Extremadura ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud y Servicios Sociales sobre la contratación de la empresa Centro de Diagnóstico Granada S.A. para los trabajos que lleva a cabo el "mamabús", unidades móviles que realizan las mamografías en las zonas rurales extremeñas, y que es la misma que "ha generado el enorme problema de los cribados en Andalucía".

La portavoz de Sanidad del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, ha explicado este domingo en redes sociales, que este vehículo es el encargado de llevar a cabo las mamografías a las extremeñas de zonas rurales dentro del Programa de Detección del Cáncer de Mama de la Junta de Extremadura sin que tenga que desplazarse a otras poblaciones.

Gil Rosiña señala que "parece razonable" que la Consejería extremeña explique las razones por las que ha contratado a esta empresa y recuerda que hace unos días se solicitó a la consejera que enviara los datos del programa de cribado de cáncer de mama al Ministerio de Sanidad "y que no rompiera los acuerdos de lo que hasta ahora suponía formar del Sistema Nacional de Salud".

Además, le ha exigido aclare cualquier duda que pueda surgir a las mujeres de Extremadura siendo conocedoras de que es la misma empresa andaluza la que está operando en Extremadura.

"Nos parece que es una petición y exigencia razonables y pedimos a la consejera y a la presidenta de la Junta un mínimo de sensibilidad pensando en las dudas que en este momento pueden existir en las mujeres extremeñas", ha concluido.

Precisamente, la Junta de Extremadura ha informado esta mañana que más de 11.000 extremeñas están citadas desde mañana y durante el mes de noviembre a someterse a mamografías, dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, que desde el mes de enero incluye a las mujeres de 48 años en el cribado.

Más de 6.800 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las tres unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes doce poblaciones de la región. El resto, casi 4.400 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del Servicio Extremeño de Salud (SES).