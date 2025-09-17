El PSOE lamenta que la soberbia de Guardiola haya dejado a 5.000 niños y niñas sin transporte escolar

El PSOE de Extremadura ha lamentado hoy que la soberbia de Guardiola haya dejado a más de 5.000 niños y niñas de pueblos de la región sin transporte escolar durante cuatro días lectivos. Tras conocerse el acuerdo anunciado esta tarde por la Junta de Extremadura, los socialistas han exigido responsabilidades políticas y legales ya que el pacto alcanzado no resta ni un ápice de gravedad al inicio de curso más caótico que se ha vivido en la región desde que tiene las transferencias educativas.

Según el PSOE, los firmado este martes debió acordarse antes de que comenzase el curso escolar, lo que demuestra estamos ante un gobierno incompetente. El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, cree que “la soberbia de Guardiola chantajeó a las empresas, acusándolas de banda criminal, para después ceder todo lo que las empresas han pedido y, todo ello, a pesar de que ayer la consejera de Educación tildó de ilegal lo que el sector demandaba y hoy han firmado”.

En opinión de Gallardo, “no podemos dar por cerrado un conflicto sin precedentes, continuaremos más vigilantes si cabe, haciendo una tarea de oposición seria y rigurosa para que nuestra tierra no dé ni un paso más atrás, para blindar la Educación, por los extremeños y extremeñas que dependen de lo público para tener oportunidades”. En palabras del líder de los socialistas extremeños, queda claro que Guardiola no es de fiar cuando se trata de blindar los servicios públicos.

También ha sido crítico con el papel que ha jugado la presidenta de la Junta en este conflicto, ha dicho que Guardiola ha estado ausente, sin agenda pública, sin participar en las reuniones y generando muchas dudas con su escaso interés por solucionar el mayor problema que se recuerda en la educación pública extremeña.

Finalmente, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que el acuerdo es un triunfo de la ciudadanía extremeña. “Alumnos y alumnas, familias, profesores, maestros y organizaciones sindicales han mostrado un comportamiento impecable, plenamente conscientes de lo que suponen los derechos fundamentales y, lo más importante, le han dicho a Guardiola que con la educación no se juega”.