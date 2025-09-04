El PSOE inicia curso político con un acto en Mérida con la Ministra de Vivienda Isabel Rodríguez que previamente visitará Olivenza

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, inauguran este jueves, 3 de septiembre, el curso político en la región en un acto público que se celebrará en Mérida.

Un acto en el que también intervendrá el alcalde de Mérida y secretario general del PSOE local, Antonio Rodríguez Osuna, ya que el acto coincide con la tradicional comida de fraternidad que la agrupación celebra con motivo de las fiestas locales de la capital extremeña.

El acto público tendrá lugar a las 14,00 horas en el Restaurante El Yate de Mérida y podrá seguirse on line en los canales oficiales del PSOE de Extremadura.

Se trata de un encuentro que cada año celebran los socialistas extremeños en Mérida y con el que se suele dar por iniciado el curso político en la región, y que en esta edición, la presencia de la titular de Vivienda del Gobierno de España "servirá para repasar la que, a juicio de los socialistas, es una pésima política de vivienda de Guardiola que no solo se opone a cumplir la Ley Estatal que ayudaría a frenar la especulación, sino que se permite el lujo de hacer promesas vacías como la idea de construir 3.000 viviendas antes de 2027", señala el PSOE en nota de prensa.

También este acto de inauguración "coincide con el polémico rechazo del gobierno de Guardiola a beneficiarse de la condonación de la deuda de 1.700 millones de euros que ayer aprobó el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez", apunta el PSOE.

Se trata de una reducción que, según explica, "supone eliminar el 32% de la deuda extremeña y a la que Guardiola se opone priorizando los intereses electorales del PP a los generales de los extremeños y extremeñas", añade el PSOE.

Considera el PSOE que Guardiola "tiene que dar muchas explicaciones, por ejemplo, porqué mantiene a Extremadura como la única región española en la que las grandes fortunas no pagan impuestos, mientras rechaza 1.700 millones de quita de deuda", concluye.

Previamente esta mañana la Ministra visitará una serie de viviendas públicas destinadas al alquiler social en la localidad pacense de Olivenza.