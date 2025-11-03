El PSOE extremeño condena el acto vandálico a un monolito en memoria de las víctimas del franquismo en Orellana la Vieja

El PSOE de Extremadura ha condenado "con firmeza" este sábado el ataque vandálico a un monumento dedicado a la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, ubicado en el cementerio municipal de la localidad pacense de Orellana la Vieja.

Este monumento que recoge los nombres de hombres y mujeres represaliados por el franquismo, según señala el PSOE en nota de prensa, ha amanecido este sábado con "pintadas ofensivas", coincidiendo con una jornada en la cual, subraya la formación, "muchos socialistas acuden a los cementerios de toda la región para rendir homenaje a quienes defendieron la libertad y la Justicia".

"Hoy, un monolito en Orellana la Vieja ha amanecido con pintadas de odio. Es el reflejo de lo que ocurre cuando la derecha gobierna con la ultraderecha en Extremadura: se alimenta la intolerancia y se legitima el odio", ha señalado el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

A renglón seguido, tras considerar que "las consecuencias de derogar la Ley de Memoria Democrática (de Extremadura) ya se sienten" en la región, Gallardo ha abogado por "defender la memoria" como sinónimo de "defender la democracia".

Por su parte, la secretaria de Memoria Democrática del PSOE de Extremadura, Piedad Roso, ha expresado su "más enérgica repulsa" ante un acto que, ha asegurado, "no tiene cabida en una sociedad democrática", a la par que ha apelado al deber de los partidos y ciudadanía de "cuidar" de la "dignidad colectiva" y "no alimentar el odio ni el enfrentamiento".

Finalmente, el PSOE extremeño ha remarcado su compromiso de que, si tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre los ciudadanos devuelven "su confianza al proyecto socialista" se restablecerá la Ley de Memoria Histórica y Democrática en aras de que "Extremadura diga alto y claro que la Verdad, la Justicia y la Reparación no se negocian".