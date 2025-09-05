El PSOE extremeño abre su curso político en un acto en Mérida con Gallardo, Osuna y la Ministra de Vivienda Isabel Rodríguez

Ayer en el inicio del curso político por parte del PSOE extremeño, se contó con la presencia en la región de la Ministra de vivienda y agenda urbana, Isabel Rodríguez, que más allá de participar en un acto en Mérida, visitó previamente la localidad de Olivenza y 35 viviendas públicas, recuperadas del denominado Banco Malo y destinadas al alquiler asequible en este municipio, en lo que es una promoción que van a gestionar desde el Ministerio con el ayuntamiento en un proyecto piloto. Aquí Rodríguez pedía a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que se sume a las políticas en materia de vivienda emprendidas desde el Gobierno de España, desde el que consideran que "la prioridad social y económica en este momento pasa por invertir en vivienda pública" y movilizar viviendas vacías en el mundo rural.

Por otro lado, aseguraba la Ministra Gobierno central espera contar con la "colaboración" de las CCAA en el próximo Plan Estatal de Vivienda, aunque si éstas no se suman al mismo entonces "lo que estaba previsto para la comunidad autónoma, irá a los ayuntamientos que quieran comprometerse con políticas de vivienda".

Por su lado, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha confiado en que en el nuevo curso político que se inicia ahora "se empiece a hablar realmente de los problemas de Extremadura", ya que hasta ahora, se ha "visto es cómo Extremadura pierde autonomía frente al PP, se han puesto en marcha políticas que tienen que ver con las decisiones a nivel nacional del PP", y como ejemplo alertaba que si finalmente Guardiola "antepone los intereses del PP frente a los intereses de Extremadura", y rechaza la condonación de la deuda, sería "la mayor traición que se hace a esta tierra en nombre de Feijóo.

En su intervención, el alcalde de Mérida y secretario general del PSOE local, Antonio Rodríguez Osuna, ha reafirmado este jueves que con el gobierno de María Guardiola, "lo de la política de chinchetas es una realidad absoluta".