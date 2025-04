El PSOE de Extremadura reclama que la accesibilidad universal sea un derecho garantizado en la vivienda pública

El PSOE de Extremadura ha denunciado hoy que la Junta de Extremadura, bajo el gobierno de Guardiola, no garantiza la accesibilidad universal como un derecho en la construcción de vivienda protegida. Para los socialistas, esta omisión supone una discriminación inaceptable y evidencia la falta de compromiso del PP con una sociedad inclusiva y justa.

El diputado del Grupo Socialista, Fernando Rodríguez, ha señalado durante la Comisión de Salud en la Asamblea que el enfoque del actual Ejecutivo autonómico reduce la accesibilidad a un criterio “sujeto a demanda”, cuando en realidad “debería ser una garantía para todos y todas, porque en algún momento de nuestras vidas, directa o indirectamente, todas las personas necesitamos accesibilidad universal”.

Desde el PSOE se insiste en que la accesibilidad no puede tratarse como un lujo o una excepción, sino como una condición básica para la dignidad y la igualdad. En este sentido, lamentan que la Junta utilice como excusa un supuesto encarecimiento de la vivienda pública para evitar la aplicación de estas medidas. “Es rotundamente falso que no haya recursos”, ha denunciado Rodríguez, recordando que en 2024 solo se ejecutó el 38% del presupuesto destinado a vivienda. “El problema no es el dinero, sino la falta de voluntad y prioridades equivocadas”, ha afirmado.

Los socialistas defienden que la accesibilidad debe abordarse como una política transversal, integrada en todos los proyectos de vivienda pública. “Si las viviendas se construyen en suelo público, en parte financiadas con fondos públicos, y son viviendas protegidas, no puede haber dudas: deben ser accesibles para todos y todas”, ha subrayado el diputado.

El PSOE ha destacado además el impulso que desde el Gobierno de España se está dando a las políticas de vivienda inclusiva, como demuestra el reciente anuncio de un PERTE para la industrialización de la construcción de viviendas, dotado con más de 1.300 millones de euros. Frente a esta apuesta por una vivienda moderna, accesible y sostenible, el Ejecutivo de Guardiola se queda atrás, ignorando las necesidades reales de la ciudadanía.

Finalmente, Rodríguez ha señalado que la apuesta socialista por la accesibilidad no es nueva ni improvisada: la Ley de Vivienda registrada recientemente por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura incluye como uno de sus pilares fundamentales la extensión de la accesibilidad universal en todas las promociones públicas. “Porque una Extremadura más justa también se construye garantizando derechos, no recortándolos”, ha concluido.