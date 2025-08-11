El PSOE de Extremadura denuncia la inacción de Guardiola ante el atasco en las ayudas a la rehabilitación energética

La secretaria de Vivienda, Agenda Digital y ODS de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura, María Isabel Moreno Duque y el secretario de Transición Energética y Cambio Climático, José Antonio Palanco, han denunciado esta sábado el grave atasco que sufre la tramitación de los expedientes de rehabilitación energética en la comunidad, responsabilizando al Gobierno de Guardiola por su falta de gestión.

Palanco ha criticado la actitud del Ejecutivo autonómico y ha señalado que “cualquier excusa les vale para no pagar. Es un déjà vu. El Gobierno de Guardiola intenta culpar al Ministerio, pero los fondos ya están transferidos. Hablamos de 68,4 millones de euros enviados por el Gobierno de España entre 2021 y 2024 para rehabilitación, más 18,8 millones para promoción de viviendas. ¿Qué más están esperando?”, ha señalado.

Por su parte, Moreno Duque ha recalcado que “los datos desmontan el relato del PP ya que el dinero llegó en cuatro pagos: 26,5 millones, 16 millones, otros 16 y casi 10 millones. Ya no pueden seguir mintiendo a las familias que esperan su ayuda.”

Desde el PSOE consideran que no es la primera vez que un gobierno del PP pone trabas a estas ayudas. En el pasado, llegaron a negar subvenciones por no llevar la firma del albañil en facturas que sí tenían el sello de la empresa constructora. “Entonces era una excusa ridícula; ahora, directamente, es una mentira”, han sentenciado. Asimismo, el PSOE recuerda que el portavoz socialista de Vivienda en la Asamblea de Extremadura, Fernando Rodríguez Enrique, ya ha denunciado esta situación en varias ocasiones y ha señalado que muchas familias ven peligrar ayudas con obras ya empezadas, y numerosos técnicos siguen sin cobrar por su trabajo.

“El Gobierno de Guardiola debe dejar de esconderse y empezar a gestionar. Las personas afectadas merecen certezas, no excusas”, han concluido los responsables socialistas.