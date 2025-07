El PSOE denuncia el bloqueo de 1,5 millones destinados a revitalizar el comercio minorista de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia

El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado el bloqueo de 1,5 millones de euros destinados a revitalizar el comercio minorista de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En comisión parlamentaria, el portavoz de Comercio, Andrés Moriano, ha tildado de “injustificada” esta paralización para mejorar y revitalizar las zonas comerciales de las principales ciudades de Extremadura.

Esta inversión, recogida en los presupuestos regionales de 2024, tenía como objetivo embellecer los cascos históricos y calles emblemáticas, mejorando su iluminación, pavimentación y decoración, con el fin de hacerlas más atractivas al consumo y apoyar al pequeño comercio local. Sin embargo, “nada se ha hecho, hoy no hay toldos, no hay iluminación nueva, no hay mejoras en el pavimento y los escaparates vacíos siguen sin los vinilos prometidos. Cero actuaciones”, según ha denunciado Moriano.

Los fondos fueron transferidos como subvenciones nominativas a los ayuntamientos respectivos, pero ninguno ha comenzado las obras previstas. El Grupo Parlamentario Socialista acusa a la Junta de Extremadura de no ejercer la supervisión necesaria sobre el destino de estos fondos públicos. “La Junta transfiere el dinero, pero tiene la obligación de asegurarse de que se cumpla su finalidad”, ha señalado el portavoz socialista. Además, ha aportado cifras oficiales facilitadas por la Junta de Extremadura en el cierre del ejercicio de 2024 que evidencian una pésima ejecución presupuestaria en otras partidas relacionadas con el comercio durante ese mismo año.

El Ejecutivo regional afirmó en octubre de 2024 que las actuaciones estarían concluidas en junio de 2025. Ahora se prevé que no finalicen antes de marzo de 2026, salvo en Cáceres, que ha solicitado una prórroga hasta diciembre de 2025. El portavoz socialista ha manifestado su profunda preocupación por la situación del comercio minorista. “Los comerciantes siguen esperando mientras sus negocios cierran, el relevo generacional no llega y las calles comerciales se deterioran. Los datos son alarmantes, con pérdida de empleo y caída generalizada de las ventas”, ha afirmado.

Además, esta situación no es aislada, según ha indicado el portavoz, quien ha aportado cifras oficiales facilitadas por la Junta de Extremadura en el cierre del ejercicio 2024 que evidencian una pésima ejecución presupuestaria en otras partidas relacionadas con el comercio. Por ejemplo, se ha referido al 0 % de ejecución en el incremento de crédito para formación avanzada en comercio o al 3,72 % en ayudas a la mejora de capacidades de las pymes comerciales. Además, la ejecución del Fondo Tecnológico para modernizar el comercio está en un pírrico 0,56 % y se han invertido 0 euros en relevo generacional en la artesanía.

Ante este panorama, el Grupo Parlamentario Socialista propone habilitar una línea de ayudas en concurrencia competitiva que permita a los ayuntamientos presentar directamente sus proyectos, agilizando así las inversiones y garantizando su pronta ejecución.

“El comercio minorista se hunde. No lo decimos nosotros, lo dicen los comerciantes. Están lanzando un SOS, y la Junta no puede llegar tarde, como el Carpathia en auxilio del Titanic”, ha concluido Moriano.