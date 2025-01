El PSOE califica el discurso de la presidenta Guardiola como una tomadura de pelo a los extremeños y extremeñas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha calificado el discurso de fin de año de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de “vacío y desaprovechado y una tomadura de pelo a los extremeños y las extremeñas”.

“Desde el PSOE no esperábamos nada del discurso de la señora Guardiola y no ha defraudado, porque ha sido la nada más absoluta”, ha remarcado Álvarez quien ha añadido que la presidenta de la Junta de Extremadura no ha hablado de “nada” de lo que realmente preocupa a los extremeños y extremeñas.

En su valoración, ha señalado que la presidenta no ha abordado ni los problemas, ni los retos que enfrenta la comunidad. “No ha hablado de la sanidad pública que ha sufrido un retroceso, con más listas de espera, menos médicos que nunca y dimisiones de altos cargos día sí y día también”.

Según la portavoz socialista, la presidenta de la Junta de Extremadura no ha hablado de infraestructuras, no ha hecho mención a los problemas de la agricultura, ni ha hablado de los ganaderos “abandonados en la pandemia de la lengua azul, sin una sola medida a destacar que les ayude” y tampoco ha hecho mención a los grandes proyectos de la región como el regadío de Tierra de Barros o la gifactoría de la Navalmoral de la Mata.

“No ha hablado de educación, ni del caos sanitario, no ha abordado ninguno de los retos a los que se enfrenta la comunidad: ni de los problemas del campo, ni de la dependencia, ni de los problemas de los jóvenes para acceder a la vivienda, ni para que puedan crear un proyecto de vida en la región”, ha destacado Álvarez, quien ha añadido que Guardiola no se ha referido a los mayores, ni a las mujeres, ni a las víctimas de violencia de género, no ha hablado de igualdad, ni de cooperación, ni de migración. “No ha mencionado nada y no lo ha hecho porque de nada puede hablar, carece de proyecto para la región y es incapaz de abordar los retos de futuro para Extremadura”, ha subrayado.

Álvarez ha denunciado que, “en un ejercicio de cinismo, la señora Guardiola haya apelado al diálogo y al consenso, cuando los 12 meses de su gobierno se han caracterizado por la ausencia total de diálogo y la incapacidad de llegar a acuerdos”.

Asimismo, ha criticado que la presidenta se haya erigido en garante de estabilidad y certidumbre para la región, cuando la realidad es que Extremadura atraviesa “un periodo de inestabilidad e incertidumbre sin precedentes”. En este punto ha recordado que a día de hoy, 1 de enero de 2025, Extremadura sigue sin presupuestos. “La señora Guardiola es la única presidenta de la región que se está mostrando incapaz de negociar”, ha considerado, al tiempo que ha lamentado que “nadie se haya puesto en contacto con el PSOE para intentar llegar a acuerdos para tener unos nuevos y buenos presupuestos”.

Sobre el tema del empleo, Álvarez ha recordado que, a pesar de la buena coyuntura nacional, Extremadura solo ha creado 3.000 empleos en el último año, frente a los 500.000 nuevos puestos de trabajo generados a nivel nacional. “Esto significa que, en términos porcentuales, Extremadura ha generado tres veces menos empleo que el resto de España, lo cual no es para sacar pecho”, ha señalado.

Por todo ello, la portavoz del PSOE ha calificado el discurso de Guardiola como un “fiasco” y un “discurso vacío que pone de manifiesto la total ausencia de proyecto para la región y la incapacidad de la presidenta para hacer frente a los retos de futuro”. “Un discurso para olvidar, que resume un año para olvidar: infructuoso, vacío y desaprovechado”, ha concluido Álvarez.