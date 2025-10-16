El Proyecto LIBERA apadrina tres entidades locales de Extremadura en su lucha contra la basuraleza

El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha dado a conocer las 66 entidades locales seleccionadas --tres de ellas de Extremadura-- para formar parte de su programa 'Apadrinamientos de espacios naturales', iniciativa destinada a respaldar a asociaciones locales comprometidas con la protección y conservación de entornos naturales y la eliminación de la basuraleza.

En concreto, de entre todos los proyectos presentados a nivel nacional, se ha seleccionado TEOSS Extremadura, impulsado por la Asociación Bioinnova.

Se centra en la conservación de hábitats críticos para ortópteros en espacios protegidos del Geoparque Villuercas Ibores Jara y la Sierra de Gredos, entre otros, y combina ciencia ciudadana, limpiezas en ZEPAs y una red internacional de datos sobre biodiversidad, con formación especializada en bioacústica.

También en la provincia de Cáceres, la Asociación Vera Plena Inclusión lidera el proyecto Sin Trash III apadrinamientos de espacios naturales, con el apadrinamiento del Lago Alonso Vega, en Jaraíz de la Vera.

Este espacio de alto valor ecológico y turístico sufre una gran presión humana y problemas de acumulación de residuos. La iniciativa, protagonizada por personas con discapacidad intelectual, promueve la sensibilización, la conservación ambiental y la inclusión social.

Por último, el Club Atletismo Campo Arañuelo desarrolla el proyecto Circuito de Carreras Trail Running contra la Basuraleza y Track'athlon, con actividades en entornos naturales de Talayuela, Saucedilla, Almaraz y Navalmoral de la Mata.

A través del deporte, la educación ambiental y campañas escolares, busca implicar a la ciudadanía en la protección de espacios muy frecuentados, como el Pinar de Talayuela o la Dehesa de Navalmoral, donde los residuos se acumulan año tras año.