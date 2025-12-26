Un proyecto extremeño de Fundación Primera Fila logra el tercer premio mundial en un desafío internacional de Google

El proyecto '3VA' (Empoderamiento, Voz y Autonomía), impulsado por Fundación Primera Fila, con sede en Badajoz, ha obtenido el tercer premio mundial en el 'Google-The Gemma 3n Impact Challenge', un reto internacional organizado por Google en la plataforma Kaggle para desarrollar soluciones con impacto social usando un modelo de inteligencia artificial capaz de funcionar en el propio dispositivo.

El reconocimiento sitúa a '3VA' entre las tres iniciativas con mayor impacto social de la convocatoria, imponiéndose entre más de 600 candidaturas, y está dotado con 15.000 dólares.

'3VA' es un sistema de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) que ayuda a personas que no pueden comunicarse de forma oral (por parálisis cerebral, ictus u otras lesiones neurológicas) a expresar mensajes más completos, personales y naturales a partir de pictogramas u opciones sencillas.

A diferencia de otras soluciones, que suelen ser muy costosas y poco personalizables, 3VA apuesta por una inteligencia artificial 'local' (en el propio equipo), software abierto y hardware accesible, con el objetivo de reducir barreras económicas y facilitar su implantación en hogares, centros educativos y recursos de atención.

Este proyecto, explica la fundación, nace de la historia de Eva, una joven con parálisis cerebral severa, que gracias a '3VA' está logrando comunicarse de forma más autónoma y con una voz propia, pudiendo expresar recuerdos, emociones y decisiones cotidianas.

El jurado del desafío internacional ha valorado, entre otros elementos, el vídeo de presentación del proyecto, una pieza audiovisual producida por la agencia Comboz para Fundación Primera Fila.

Tras este reconocimiento, Fundación Primera Fila inicia una nueva etapa para ampliar el proyecto y acercarlo a más familias, profesionales y entidades, especialmente allí donde las soluciones actuales son económicamente inviables.