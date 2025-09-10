Los próximos presupuestos de la Diputación de Cáceres incluirán nuevas partidas para dinamizar los centros de mayores

Plastilinas, cartulinas, hebras de lana...con estos elementos básicos, y algún que otro adorno accesorio, las personas más mayores y las más pequeñas de Pescueza se afanan en engalanar su pueblo. Lo hacen de manera conjunta, mano a mano, un trabajo completamente colaborativo que transformará esos objetos originales en coloridos pañuelos que embellecerán distintos puntos del pueblo.

Este es uno más de los talleres comunitarios e intergeneracionales que promueven desde la asociación Amigos de Pescueza, en coordinación con la dirección de la Ludoteca y el personal técnico de la Residencia de Mayores, y al que este martes ha asistido el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, acompañado de la alcaldesa de la localidad, Agustina Fernández y socios y socias de la asociación.

En este contexto, Morales ha anunciado que la Diputación de Cáceres quiere seguir contribuyendo a garantizar el bienestar y envejecimiento activo de las personas mayores en el ámbito rural, estén o no en residencias, y, de manera paralela, a la creación de empleo: “vamos a crear unas partidas en el presupuesto para generar actividad en torno a las residencias de mayores, dinamizar este tipo de centros para que la gente se sienta activa, los residentes estén activos y que esa actividad genere empleo y fijación de población al territorio”.

Además, ha explicado que “vamos a reunir a todas las asociaciones de mayores de la provincia para instituir un día como el Día del Mayor de la provincia de Cáceres” y a continuar apoyando iniciativas similares a la que hace más de una década puso en marcha la asociación Amigos de Pescueza con el proyecto “Quédate con Nosotr@s”. “A veces pensamos que las soluciones vienen de fuera y pensamos que los gobiernos nos pueden resolver todos los problemas. Sería imposible avanzar si la gente no creyera que realmente pueden hacer cosas útiles. La propia fortaleza de este proyecto de Pescueza está en que ellos y ellas creyeron en que este modelo era posible. Se está demostrando que hubo gente joven que creyó en que, atendiendo a las personas mayores, dando oportunidad a las personas mayores, hoy Pescueza estaría viva y generaría empleo”, ha indicado.