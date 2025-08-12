Proponen a la Junta la creación de una base de bomberos del INFOEX en Badajoz.

Esta petición subraya "una injusticia y desprotección manifiesta que sufre la ciudad de Badajoz en comparación con otras grandes urbes de la región", ha señalado el colectivo en una nota.

Según ha alegado, Badajoz es el segundo municipio de Extremadura con mayor número de incendios forestales, registrando una media de 231 siniestros anuales, solo por detrás de Cáceres (232).

"A pesar de esta alarmante cifra, la ciudad carece de medios propios del INFOEX", de modo que los retenes más cercanos a Badajoz se encuentran a más de 35 kilómetros, en Almendral y Alburquerque, lo que se traduce en un tiempo de respuesta de casi una hora, ha afirmado.

En este sentido, ha aseverado que un tiempo de reacción tan prolongado es "inadmisible", pues "un pequeño conato puede convertirse en un gran incendio forestal en cuestión de minutos, poniendo en riesgo no solo nuestro patrimonio natural, sino también vidas humanas y bienes no forestales en las zonas periurbanas de la ciudad".

Por ello, ha solicitado al director general de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Bayón, la creación de una base permanente para bomberos forestales del Plan INFOEX en el municipio de Badajoz.

"Esta medida no solo equipararía a la ciudad con el nivel de protección de otras capitales, sino que también garantizaría una respuesta más rápida y eficaz, minimizando los devastadores efectos de los incendios forestales en la región", ha insistido.