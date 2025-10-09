VALDECAÑAS

Los propietarios de Valdecañas respetan pero no comparte la decisión del TC de desestimar el recurso de casación contra el derribo

Reiteran que en cualquier caso, y con fecha 3 de abril de 2023, fue promulgada la Ley 2/2023 de 22 de marzo de la Asamblea de Extremadura que estableció en su Disposición Final Segunda que las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas quedaban totalmente legalizadas.

Los propietarios de las viviendas del Isla de Valdecañas estudiarán en detalle la desestimación por parte del Tribunal Constitucional al recurso de amparo interpuesto contra la sentencia que ordena la demolición del complejo turístico con el objetivo de avanzar en la posibilidad de interponer los "recursos pertinentes".

Una sentencia que respetan pero que no comparten, y ante la cual aluden a la Ley 2/2023 de 22 de marzo de 2023 aprobada en la Asamblea de Extremadura que estableció en su Disposición Final Segunda que las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas quedaban "totalmente legalizadas", indican en un comunicado de prensa.

Asimismo, reiteran que los propietarios actuaron de buena fe "desde el primer momento" y que defenderán la pervivencia del complejo "hasta el final".

Igualmente, se refieren a la encuesta elaborada por Metroscopia que mostraba el "apoyo mayoritario" de la sociedad extremeña al complejo, según la cual 8 de cada 10 extremeños consideran "injusta esta situación" y apoyan la presentación de recursos "a todas las instancias judiciales posibles".

En línea con los propietarios y diferentes expertos, la misma encuesta refleja que 3 de cada 4 habitantes de Extremadura creen que derribar Valdecañas traería "más daños que beneficios ambientales".

Para los propietarios, esta cuestión refleja un "debate de fondo", porque lo que está "en juego" es la existencia de un modelo económico y ambiental "sostenible" para Extremadura y sus habitantes. "Isla Valdecañas ha traído prosperidad a una región necesitada de oportunidades y recursos para hacer frente a la despoblación", señalan, en tanto que contribuye al "progreso local y regional, dinamiza el territorio y promueve la creación de cientos de empleos y servicios en la zona".

