El Programa Releva de la Junta favorece la continuidad de las empresas extremeñas mediante el relevo generacional

La Junta de Extremadura ha celebrado en Badajoz una jornada informativa del Programa Releva, que ha contado con la participación de la directora general de Empresa, Celina Pérez Casado, con el objetivo de favorecer la continuidad de las empresas de la región mediante el relevo empresarial y la transmisión de negocios viables.

La jornada, celebrada en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, ha contado con la participación de más de una treintena de asistentes, entre personas autónomas y pymes próximas al cierre, así como empresas interesadas en asumir estos negocios como vía de diversificación.

El encuentro ha servido como espacio de información, orientación y conexión entre quienes desean transmitir sus empresas y quienes buscan nuevas oportunidades empresariales, informa en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Durante el encuentro se ha llevado a cabo una presentación técnica del Programa Releva, en la que se han abordado sus principales líneas de actuación. En concreto, la captación de cedentes y emprendedores, el diagnóstico y la valoración de empresas, la difusión de oportunidades a través de la plataforma de relevo empresarial y el acompañamiento técnico personalizado durante todo el proceso de traspaso, adaptado a las particularidades de cada proyecto.

La jornada ha incluido también la exposición de dos casos de éxito de relevo empresarial en Extremadura, como el del Grupo Incalexa, empresa multiespecialista ubicada en Cáceres centrada en eficiencia energética, instalaciones industriales y digitalización, y el de Promeviol, firma consolidada del sector óleo-vinícola con sede en Villafranca de los Barros, especializada en maquinaria e instalaciones para bodegas y almazaras. Ambos ejemplos han puesto de manifiesto el potencial del relevo como vía de crecimiento y consolidación empresarial.

En su intervención, la directora general de Empresa ha destacado la importancia del relevo empresarial para garantizar la continuidad del tejido productivo y el mantenimiento del empleo, subrayando que el Programa Releva se está desarrollando de forma coordinada con todos los agentes del territorio para asegurar su capilaridad.

En este sentido, ha señalado la colaboración activa con Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), Grupos de Acción Local, Cámaras de Comercio, Puntos de Acompañamiento Empresarial (PAE) y otros actores clave.

Celina Pérez Casado ha señalado, además, que el Programa Releva forma parte de una batería de programas integrados en la estrategia regional Extremadura Sigue, un plan estratégico de la Junta de Extremadura diseñado para impulsar y apoyar los procesos de relevo empresarial en la región, con especial atención a las zonas rurales y a negocios viables que podrían desaparecer por falta de sucesión.

Las jornadas informativas del Programa Releva continuarán el próximo día 29 en Plasencia y, posteriormente, se celebrarán en Don Benito, Zafra, Almendralejo y Navalmoral, con el objetivo de acercar esta herramienta a todo el territorio, ha anunciado Pérez Casado.

Con iniciativas como esta, la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Empresa, reafirma su compromiso con el impulso del relevo empresarial, el emprendimiento y el fortalecimiento del tejido económico regional, favoreciendo la continuidad de negocios viables y nuevas oportunidades de desarrollo en la región.