El programa de Inserta Empleo que pone en contacto a personas con discapacidad con empresas llega a Jaraíz de la Vera

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, realizará su próxima parada en Jaraíz de la Vera (Cáceres) con el programa ActivaT, una iniciativa que tiene como objetivo conectar de forma específica en el mundo rural, a las personas con discapacidad con las empresas que buscan incorporar talento.

Más de 500 personas con discapacidad participarán durante todo el año en esta iniciativa, que contempla la celebración de diez encuentros centrados en el empleo y emprendimiento de personas con discapacidad del mundo rural.

Comenzaron el pasado 25 de marzo en Arroyo de la Luz, posteriormente en Villafranca de los Barros, Azuaga, Coria y Jerez de los Caballeros, continuando en Jaraíz de la Vera el 23 de septiembre. Las siguientes paradas serán en Olivenza, Valencia de Alcántara, Fuente del Maestre y Talayuela.

Con estos eventos, Inserta Empleo explica en nota de prensa que realizará una labor de intermediación laboral entre los candidatos y las empresas, fomentando la contratación de personas con discapacidad y ofreciéndoles formación para mejorar su capacitación.

Según explica el director de Inserta Empleo en Extremadura, Francisco Javier González, el proyecto 'Activa-T' supone la identificación de las personas con discapacidad, específicamente en el medio rural de Extremadura, así como su capacitación y activación para el mercado laboral, a través de eventos que las pondrán en contacto con empresas de la zona.

El programa de Inserta Empleo permite ampliar su impacto en la región, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo de las personas con discapacidad.