El programa 'Hola invierno' de la Diputación de Cáceres ofrece 26 actividades por toda la provincia

La Diputación de Cáceres va a poner en marcha la tercera edición del programa 'Hola invierno' que ofrecerá, del 10 de enero al 29 de marzo, un total de 26 actividades por toda la provincia, que van desde rutas senderistas y otros deportes hasta degustaciones gastronómicas o talleres para descubrir las riquezas de las comarca cacereñas y activar el turismo en una época en la que las cifras de visitantes suelen descender.

La diputada de Turismo de la institución provincial Elísabeth Martín, y el coordinador del programa y responsables de la empresa Papirola, Francisco Hurtado, han presentado la programación de esta propuesta que este año viene con algunas novedades como una actividad para realizar con mascotas y otra dirigida a personas con discapacidad auditiva.

Martín ha resaltado que este programa pretende "poner en valor la actividad socioeconómica de todas las comarcas de nuestra provincia", de manera que la primera actividad, el 10 de enero, comenzará en Collado de la Vera, y la última será el 29 de marzo en Valdeobispo, después de pasar por localidades como Zarza de Montánchez, Logrosán, Cedillo, Riolobos, o Cadalso, entre otras muchas. "Son actividades para disfrutr en familia", ha señalado la diputada.

Por su parte, Francisco Hurtado ha recordado que la inscripción para estas actividades gratuitas hay que hacerla 10 días antes de la actividad a través de la página web 'holainviernocaceres', y cada persona solo podrá participar en dos actividades a lo largo del programa.

Cada actividad tiene unas 25 plazas por lo que serán unas 650 personas las que podrán participar de estas actividades, muchas de las cuales se desarrollan al aire libre. Entre las novedades hay una actividad con mascotas, otra accesible para personas con discapacidad auditiva que será interpretada en lengua de signos y además va a coincidir con el Día Mundial de la Audición.

"También vamos a hacer un guiño a la cultura, porque una de las actividades va a ser en Los Barruecos, en el ámbito del Día Mundial del Teatro", ha explicado Hurtado, que ha añadido que, en torno al Día de la Mujer, el 7 de marzo, la propuesta tiene un trasfondo de cultura asiática y tendrá lugar en el Museo de la Computación de Majadas de Tiétar Otra novedad que se llevará a cabo tiene que ver con la tecnología del 'Laser tag' pero orientada al mundo natural, según ha explicado el coordinador de 'Hola invierno' 2026, un programa que cuenta con un presupuesto de 16.100 euros.

Los organizadores han pedido que las personas que se inscriban en las actividades sean rigurosas y acudan a ellas ya que las plazas se agotan con mucha rapidez y si no se asiste se quita la posibilida a otra persona de poder asistir. En la organización de 'Hola invierno' se involucran unas 25 entidades diferentes de toda la provincia con el objetivo de "ofrecer actividades en el invierno que de alguna forma generen riqueza, y un movimiento de índole socioeconómico en la provincia".