El programa extremeño de detección precoz del cáncer de mama cita en diciembre a más de 7.400 mujeres para mamografías

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 7.400 mujeres de la región para realizarse mamografías durante este próximo mes de diciembre, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Casi 4.000 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las tres unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes trece poblaciones de la región.

El resto, más de 3.400 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el lunes 1 de diciembre en la localidad pacense de Valverde de Mérida y en Cáceres, y continuarán después sus itinerarios en Villar del Rey, Trujillanos, Mirandilla, Esparragalejo, Torremayor, La Garrovilla, Barbaño, Lobón, La Nava de Santiago, Cordobilla de Lácara y Carmonita.

También están citadas las usuarias de Aljucén y El Carrascalejo, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.045), Cáceres (490), Coria (120), Don Benito-Villanueva (424), Zafra (248), Mérida (432), Almendralejo (217), Navalmoral de la Mata (127), Plasencia (325) y Talarrubias (31).

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 48 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 47 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.