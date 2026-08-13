Un programa educativo lleva a las aulas productos saludables de Extremadura y talleres para leer etiquetas de alimentos

El Programa de Educación para la Salud frente a la Obesidad Infantil y Juvenil que desarrolla la Junta de Extremadura en los centros educativos de la comunidad autónoma llegará este próximo curso con algunas novedades, como el desarrollo de actividades físicas grupales o talleres para que los escolares aprendan a leer las etiquetas de los alimentos.

Asimismo, el programa tendrá cada año un producto alimentario de la comunidad como protagonista, de modo que en el curso 2026-2027 será el tomate.

La directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES), Yolanda Márquez, ha dado cuenta este miércoles de las novedades con las que llega este programa de cara al próximo curso. Se trata de una iniciativa que se desarrolla de forma voluntaria por parte de los centros educativos, y que en la edición anterior contó con la participación de más de 27.000 alumnos de 2º de Infantil hasta 1º de Bachillerato y 1.200 profesores y personal no docente de 226 centros de la comunidad autónoma.

La directora general ha remarcado que para la Junta de Extremadura es "prioritario" reforzar las políticas de promoción de la salud porque esto se traduce en "prevención de la enfermedad, de bienestar y sobre todo del futuro para la población".

En este sentido, ha señalado que se desarrollan campañas de sensibilización sobre alimentación saludable y consumo de productos frescos y de proximidad, así como se realizan actividades comunitarias para fomentar el ejercicio físico.

Para ello, añade, se colabora con ayuntamientos, con profesionales sanitarios y con los centros educativos porque "la alimentación saludable y el ejercicio físico son herramientas más que eficaces para prevenir muchas enfermedades crónicas".

En cuanto al programa en las aulas extremeñas, que incluye centros de educación especial, centros de formación profesional básica y algunos centros de educación de adultos, apuesta por la participación voluntaria porque esta produce "mucha más adherencia" tanto entre los centros como entre los participantes, ha señalado la responsable de Salud Pública.

Tras un año en el que se ha promocionado el aceite de oliva, el próximo curso, para el que los centros educativos podrán adherirse a partir de octubre, dedicará especial atención al tomate. De cara a próximas ediciones se promocionarán otros alimentos de Extremadura, entre los que ha citado la fruta de hueso, con el fin de que los escolares conozcan desde edades tempranas la riqueza de los productos de la región.

Entre las novedades con las que llega el programa de cara al nuevo curso, se ha referido, en el ámbito del ejercicio físico, se van a realizar rutas y una coreografía grupal.

En cuanto a la educación sanitaria para la salud y alimentación saludable, se va a desarrollar un taller de etiquetado en el que los alumnos aprenden a leer las etiquetas de los alimentos, así como realizarán un recetario saludable.

Yolanda Márquez ha reconocido que no manejan datos fiables sobre la tasa de sobrepeso y obesidad infantil, si bien se ha referido a un estudio a nivel nacional elaborado por el Ministerio de Sanidad que apunta a un "ligero descenso" de estos índices en el conjunto del país.

Dicho estudio incide en la diferente evolución que está teniendo este descenso en función de la renta familiar, motivo por el cual el Ejecutivo regional apuesta por llevar este tipo de programas a los centros educativos, donde se puede "promocionar la salud independientemente de la renta familiar" de cada alumno.

Al respecto, ha remarcado que la obesidad y el sobrepeso constituyen uno de las "principales problemas de salud pública" y es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, así como el sedentarismo es uno de los factores de riesgo más relevantes para la salud cardiovascular.