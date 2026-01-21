El Programa CaixaProinfancia acompaña en Extremadura a más de 279 menores vulnerables en 2025

El programa CaixaProinfancia, de la Fundación 'La Caixa', ha acompañado en Extremadura a 279 menores y 167 familias en situación de vulnerabilidad, riesgo de pobreza o exclusión social en 2025.

Según ha informado la entidad este martes en nota de prensa, que el programa actúa sobre los factores que condicionan el desarrollo infantil en contextos de vulnerabilidad, como la falta de autoestima y seguridad emocional o las carencias en alimentación, higiene y salud visual o auditiva, que inciden directamente en el bienestar y el aprendizaje.

Por provincias, en Cáceres se han atendido a 98 menores de 57 familias en situación de vulnerabilidad, mientras que en Badajoz fueron 181 menores de 110 familias.

Más del 50 por ciento son familias monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin recibir prestaciones de ayuda, y una mayoría cuenta con un nivel educativo bajo o muy bajo.

En España, uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza, por ello, el objetivo de este programa es romper el círculo de la pobreza desde la infancia y ampliar sus oportunidades de desarrollo educativo y personal.