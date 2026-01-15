UEx

Una profesora de la UEx obtiene el Premio 'Nuestra América 2025' de la Diputación de Sevilla

Claudia Caño ha obtenido el Premio 'Nuestra América 2025', por su monografía sobre el historiador, novelista y guionista argentino Eduardo Sacheri.

Redacción

Extremadura |

Una profesora de la UEx obtiene el Premio 'Nuestra América 2025' de la Diputación de Sevilla
Una profesora de la UEx obtiene el Premio 'Nuestra América 2025' de la Diputación de Sevilla | Universidad de Sevilla

La profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura de la Universidad de Extremadura Claudia Caño ha obtenido el Premio 'Nuestra América 2025', por su monografía sobre el historiador, novelista y guionista argentino Eduardo Sacheri, titulada 'Cómo narrar un país desde lo cotidiano: Fútbol, Historia y Cine en la narrativa de Eduardo Sacheri'.

El concurso ha sido convocado por la Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Archivo y Publicaciones de su Área de Cultura y Ciudadanía', en colaboración con la Editorial de la Universidad de Sevilla y la Editorial del CSIC.

Según una nota emitida por la diputación, 'Nuestra América' se centra en temas de historia, literatura o arte relacionados con aquellos países o zonas que hayan estado vinculados en algún momento con España y especialmente con Andalucía, a fin de "mantener la vocación americanista de Sevilla y propiciar la investigación sobre América".

"La autora dirige su atención a la producción de Eduardo Sacheri, con el propósito de subsanar el vacío de crítica sobre su obra, y propone un recorrido riguroso y sugerente por su narrativa y por su participación en el ámbito cinematográfico, articulado en torno a tres ejes temáticos que vertebran todo su universo creativo: Historia, Fútbol y Cine", apostilla la institución provincial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer