Una profesora de la UEx obtiene el Premio 'Nuestra América 2025' de la Diputación de Sevilla

La profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura de la Universidad de Extremadura Claudia Caño ha obtenido el Premio 'Nuestra América 2025', por su monografía sobre el historiador, novelista y guionista argentino Eduardo Sacheri, titulada 'Cómo narrar un país desde lo cotidiano: Fútbol, Historia y Cine en la narrativa de Eduardo Sacheri'.

El concurso ha sido convocado por la Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Archivo y Publicaciones de su Área de Cultura y Ciudadanía', en colaboración con la Editorial de la Universidad de Sevilla y la Editorial del CSIC.

Según una nota emitida por la diputación, 'Nuestra América' se centra en temas de historia, literatura o arte relacionados con aquellos países o zonas que hayan estado vinculados en algún momento con España y especialmente con Andalucía, a fin de "mantener la vocación americanista de Sevilla y propiciar la investigación sobre América".

"La autora dirige su atención a la producción de Eduardo Sacheri, con el propósito de subsanar el vacío de crítica sobre su obra, y propone un recorrido riguroso y sugerente por su narrativa y por su participación en el ámbito cinematográfico, articulado en torno a tres ejes temáticos que vertebran todo su universo creativo: Historia, Fútbol y Cine", apostilla la institución provincial.