Profesionales del sector participarán este martes en Jerez de los Caballeros en las Jornadas 'El cerdo en la dehesa'

Profesionales del sector se darán cita este próximo martes, día 2, en Jerez de los Caballeros, en las Jornadas 'El Cerdo en la dehesa', organizadas por el ayuntamiento junto con la Asociación de Industriales de la ciudad (Asinje).

Las jornadas comenzarán a las 20,00 horas en el Hotel Oasis y centrarán su desarrollo en una mesa-coloquio sobre el estado del sector del ibérico en la que intervendrán el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta, José Manuel Benítez, y los presidentes de las Denominaciones de Origen Dehesa de Extremadura, Los Pedroches y Jabugo, Francisco Javier Morato, Antonio Jesús Torralbo y Guillermo García-Palacios, respectivamente.

El encuentro está enmarcado en el Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa que se celebra en Jerez de los Caballeros cada mes de mayo y quiere servir de punto de encuentro para los profesionales del sector.

Las personas interesadas en asistir deben inscribirse en la Oficina de Comercio, ubicada en el Centro Cultural San Agustín, ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.