Profesionales sanitarios y pacientes advierten del impacto de la enfermedad renal crónica en Extremadura, donde casi 1.500 personas necesitan de tratamiento de diálisis o trasplante para poder seguir viviendo.

La Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), junto a la Federación Nacional ALCER de pacientes renales y otras organizaciones sanitarias como ONT, SEDEN y SESA, piden un mayor empuje para darle más visibilidad y un mayor esfuerzo en prevención y diagnóstico precoz para frenar la progresión de esta enfermedad, que ya afecta al 15 por ciento de la población en España.

De seguir su ritmo de crecimiento actual, un tercio de las personas mayores de 65 años tendrá ERC y se convertirá en la quinta causa de muerte en nuestro país en el año 2040, señalan con motivo de la celebración este jueves, 12 de marzo, del Día Mundial del Riñón.

En Extremadura, la incidencia de pacientes con ERC en Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), es decir, diálisis o trasplante, se sitúa en 110 personas por millón de población (pmp), por debajo a la media de España (150 pmp), lo que la sitúa como la segunda comunidad española con menor incidencia.

Por su parte, la prevalencia (número total de población afectada con ERC) alcanza los 1.389 pmp, por debajo también de la media nacional (1.407 pmp), si bien fue superior a la prevalencia registrada en la región el año anterior.

En España, la prevalencia del TRS (número de personas que están en diálisis o trasplante), ha aumentado más de un 30% en la última década, y ya son más de 68.000 las personas que realizan este tipo de tratamiento. Además, cada 75 minutos una persona entra en un programa de diálisis y/o recibe un trasplante renal, un 25% de ellos a causa de la diabetes.

En Europa, se estima que 93,1 millones de personas adultas padecen ERC, de las cuales 210.000 personas, una cada 2,5 minutos, mueren a causa de ella. En el mundo, cada 20 segundos una persona muere a causa de la ERC.

Con motivo del Día Mundial del Riñón, en España se ha organizado un amplio programa de actividades entre las que se incluyen una jornada institucional en el Ministerio de Sanidad con la ministra Mónica García, dos jornadas de cribado y valoración de la salud renal en el Congreso de la Diputados y el Senado, y la '5ª Carrera Solidaria Muévete por la Salud Renal'.