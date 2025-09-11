La producción industrial cae un 9,4% en julio en Extremadura

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 9,4% interanual el pasado mes de julio en Extremadura, 11,7 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y se reduce en otras cinco. Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha subido un 0,4%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 14,8% con un descenso del 42,5% en el caso de los duraderos y un 13% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 26,5%, los bienes intermedios anotaron un 1,1% menos y los de la energía, un 8,9% menos.