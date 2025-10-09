Los procedimientos concursales crecen un 37% en Extremadura en lo que va de año

Extremadura ha registrado 97 procedimientos concursales en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 37 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Asimismo, se ha contabilizado 265 disoluciones en la región durante este periodo, un descenso del 1% en las disoluciones, según los datos recabados por Informa D&B.

Los concursos en Extremadura alcanzan los 87, cifra un 43% superior al pasado año, peor comportamiento que el recorte del 3% general. En la comunidad también se han registrado 3 planes de reestructuración durante estos nueve meses, no había ninguno en 2024, y 7 procedimientos especiales para microempresas, tres menos en este caso. La media nacional de procedimientos especiales avanza un 28% y los planes de reestructuración se reducen un 25% desde enero.

Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los dos sectores con más concursos, disoluciones y procedimientos especiales en la comunidad extremeña, con 27 y 14 concursos, 61 y 51 disoluciones y dos procedimientos especiales ambos. Dos planes de reestructuración se localizan en Comercio y el otro en Agricultura.

Por provincias, Badajoz acumula 59 concursos, dos planes de reestructuración y 173 disoluciones y Cáceres 28, uno y 92 en cada caso. Los siete procedimientos especiales se concentran en Badajoz.