Prisión provisional para uno de los detenidos por la muerte del joven de 25 años este domingo en Cáceres

Los otros cuatro arrestados han quedado en libertad con cargos, investigados por delito de lesiones.

Redacción

Extremadura |

Ayer cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven de 25 años en una reyerta este domingo en Cáceres pasaban a disposición judicial. Se decretaba Prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los detenidos por esa muerte. Los otros cuatro arrestados han quedado en libertad con cargos, investigados por delito de lesiones

Se está a la espera de la autopsia al fallecido, un nicaragüense de 25 años de edad, que residía en Cáceres desde hace tres, así como la toma de declaración de testigos del crimen, puesto que se produjo en plena calle a las 8,30 horas de este domingo, junto al Hotel Alcántara y un estanco 24 horas, así como se están revisando las cámaras de seguridad de la zona para determinar lo ocurrido.

