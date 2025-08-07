Prisión provisional y sin fianza para el autor confeso del asesinato machista de Ilham en Don Benito

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Don Benito con competencia en violencia sobre la mujer decretaba ayer la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 41 años detenido por la muerte de su mujer, Ilham de 34 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado 4 de agosto en un paraje cerca de esta localidad pacense.

Al investigado, que ha reconocido los hechos ante el juez, se le ha acordado además de la medida de prisión la suspensión de la patria potestad respecto a los cuatro hijos menores que tienen en común, así como la prohibición de acercarse a ellos a menos de 500 metros o comunicar con ellos por cualquier vía.

Respecto a los menores se ha acordado conceder de manera temporal la guarda y custodia a la Junta de Extremadura, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un comunicado.

Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de asesinato y denuncia falsa, dado que el detenido denunció la desaparición de la mujer cuatro días antes de ser detenido.

En cuanto a causas judiciales previas, la fallecida había interpuesto una denuncia en 2020 y otra en 2021 que fueron instruidas y archivadas en esos mismos años. La mujer había renunciado a las medidas de protección.

Ilham es la víctima mortal número 24 por violencia de género en España en lo que va de 2025 y la 1.318 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003, la número 14 en Extremadura. EN ESTE SENTIDO, Recordarles esos teléfonos denuncia contra la violencia machista, el 016, que no deja rastro en la factura pero que debe borrarse del historial de últimas llamadas, y el teléfono de atención de los Centros de Crisis 24 horas que es el 900 200 206.