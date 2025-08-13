Prisión provisional para el agresor sexual de una joven peregrina en Mérida

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la presunta agresión sexual cometida a una joven peregrina en Mérida, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes al pasado sábado, cuando el hombre, de 54 años, agredió sexualmente a la joven, de 19 años y de nacionalidad extranjera.

Tras pasar el pasado lunes a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha decretado su ingreso provisional en prisión.

En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, destacó este lunes la rapidez de la investigación.

Recordó que Extremadura es paso de rutas como la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe, y que el 53 % de los peregrinos son mujeres, muchas de ellas viajando solas.

En este sentido, aludió a la puesta en marcha de la campaña ‘No caminarás sola’, para reforzar la seguridad de las mujeres que realizan el Camino de Santiago en solitario y que busca ofrecer información y puntos de apoyo -en farmacias, gasolineras, hoteles y albergues- para que cualquier víctima pueda denunciar de inmediato y recibir atención.