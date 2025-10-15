La primera Semana de la Astronomía de la Diputación de Badajoz acercará el cielo nocturno con actividades en El Hospital

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Transición Ecológica, celebrará los próximos días 23, 24 y 25 de octubre la Semana de la Astronomía 'Cosmos, una mirada diferente al universo', que acercará el cielo nocturno al público con charlas inspiracionales sobre la llegada del ser humano a la Luna o la historia del cosmos a través de la ciencia y el arte, además de talleres, experimentos científicos, actividades culturales o una ruta urbana nocturna sobre iluminación responsable.

La primera Semana de la Astronomía organizada por la institución provincial con la colaboración de la estrategia regional Extremadura Buenas Noches espera una participación cercana a las 1.200 personas, como se ha puesto de manifiesto en su presentación a cargo del diputado delegado del Área de Transición Ecológica, Raúl Jareño, acompañado por el responsable de marca y comunicación de la estrategia 'Extremadura, Buenas Noches', Jesús Burgos.

Raúl Jareño ha explicado en su intervención que los principales objetivos de esta Semana de la Astronomía pasa por acercar el conocimiento del universo al público de todas las edades y fomentar una cultura de respeto hacia nuestro entorno, como también ha destacado que, con la celebración de este evento, se espera una participación cercana a las 1.200 personas.

Por su parte, Jesús Burgos ha remarcado que Extremadura vuelve a ser una referencia nacional e internacional respecto a la divulgación y protección del cielo nocturno, gracias a que la Diputación de Badajoz "se ha preocupado mucho".

PROGRAMACIÓN

El programa de 'Cosmos' incluye una amplia variedad de actividades gratuitas diseñadas para todos los públicos que se celebrarán en El Hospital Centro Vivo, entre ellas charlas inspiracionales con la participación de ponentes destacados, como el ingeniero controlador de satélites y naves espaciales de la NASA-INTA, José Manuel Grandela Durán, que reflexionará sobre la llegada del ser humano a la Luna, o la astrofísica española, Montserrat Villar Martín, que abordará la historia del cosmos a través de la ciencia y el arte.

También incluye diversos talleres experienciales dirigidos a escolares y familias, en los que se combinarán ciencia, creatividad y aprendizaje activo. A través de propuestas como juegos participativos, experimentos científicos o realidad aumentada, los participantes podrán aprender sobre astronomía de una forma práctica, dinámica y divertida. Estas actividades están reservadas los dos primeros días para escolares y de cara al tercer día se abrirán las inscripciones para familias con niños de 10 a 14 años.

Asimismo, se han programado diversas actividades culturales vinculadas a la astronomía como el monólogo teatral 'Ahora mismitos' o el espectáculo circense 'Aire', que mezclan conocimiento, humor y la participación del público, según indica la diputación pacense en nota de prensa.

Una de las actividades destacadas del programa es una ruta urbana nocturna sobre iluminación responsable, durante cuyo recorrido los participantes conocerán ejemplos prácticos de buenas prácticas en alumbrado y descubrirán cómo una iluminación adecuada contribuye a mejorar la calidad de vida, reducir la contaminación lumínica y preservar el cielo estrellado.

La actividad estará guiada por el presidente de la Asociación Nacional Slowlight, Coque Alcázar, tiene un aforo de 30 plazas y es necesario inscripción previa.

La Semana de la Astronomía concluirá con el concierto del Trío de Metal Profesional de la Orquesta de Extremadura, una propuesta que unirá música y astronomía a través de bandas sonoras relacionadas con el cosmos.

Tras la actuación, los participantes se trasladarán a la Finca La Cocosa donde se celebrará una observación astronómica, en la que guías profesionales acercarán al público la contemplación del cielo nocturno. Esta actividad tiene un aforo de 50 plazas y también es necesario inscripción previa.

La asistencia a todas las actividades es gratuita y solo será necesario inscribirse en aquellas que requieran de inscripción previa, que se abrirá este miércoles 15 de octubre, a las 10,00 horas, a través de la web del Área de Transición Ecológica.

La Semana de la Astronomía busca acercar la ciencia y el conocimiento del universo a todos los públicos de manera amena y participativa, combinando divulgación científica con aprendizaje experiencial. Su objetivo es despertar la curiosidad por el cielo nocturno y fomentar un aprendizaje que permita comprender y valorar la riqueza natural, cultural y patrimonial de la noche.

La Diputación de Badajoz ha concluido que con estas actividades y a través del Área de Transición Ecológica busca promover la educación ambiental, la sensibilización frente a la contaminación lumínica y el aprovechamiento del cielo nocturno como recurso de desarrollo rural sostenible.