El primer Salón Inmobiliario de Extremadura llega al recinto ferial de Cáceres del 27 al 29 de noviembre

Contará con más de 40 expositores y a los principales agentes del sector de la vivienda, la construcción, la planificación urbana y la financiación de viviendas.

La ciudad de Cáceres acogerá, del 27 al 29 de noviembre, The Hall, el primer Salón Inmobiliario de Extremadura que reunirá en el recinto ferial a más de 40 expositores y a los principales agentes del sector de la vivienda, la construcción, la planificación urbana y la financiación de viviendas.

El evento pretende situar a Extremadura en el calendario nacional de los grandes salones inmobiliarios -hasta ahora concentrados en Madrid, Barcelona o Málaga- y convertir a Cáceres en el punto de encuentro del sector en el oeste peninsular. Con esta iniciativa, la región da un paso decisivo para posicionarse como territorio de oportunidades y desarrollo sostenible.

Organizado por la agencia Amantesdementes, en colaboración con el estudio de arquitectura ARC, The Hall cuenta con el apoyo principal de la Junta de Extremadura, y con la colaboración del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de Sepes (Entidad Pública Empresarial del Suelo).

Durante tres días, más de 40 expositores ocuparán el recinto ferial de Cáceres con una representación completa del ecosistema inmobiliario: promotoras, constructoras, estudios de arquitectura, entidades financieras, aseguradoras, inmobiliarias, empresas de reformas, energéticas y servicios especializados, junto a instituciones públicas y privadas.

The Hall ofrecerá una amplia oferta de vivienda nueva, de segunda mano y protegida, tanto en ciudad como en costa, pensada para quienes buscan su primera vivienda, desean invertir o están interesados en proyectos de rehabilitación y vivienda sostenible.

El salón aspira a convertirse en un referente profesional y ciudadano, acercando el sector a la sociedad y facilitando la conexión entre quienes desarrollan, promueven o financian vivienda y quienes la demandan.

AUDITORIO Y JORNADAS PROFESIONALES

Uno de los grandes atractivos será su auditorio profesional, un espacio diseñado para la reflexión y el intercambio de conocimiento. A lo largo del salón se celebrarán mesas redondas, conferencias y ponencias temáticas con expertos del ámbito inmobiliario, representantes institucionales, urbanistas, arquitectos, promotores, economistas y periodistas especializados.

Las jornadas abordarán cuestiones clave como el acceso a la vivienda asequible, la rehabilitación del parque existente, la innovación tecnológica, la industrialización, la financiación, la sostenibilidad y el papel de la vivienda en la cohesión social y territorial.

El objetivo es convertir esta cita en una plataforma de encuentro, diálogo y cooperación entre administraciones, empresas y ciudadanía. "Un espacio donde se construyen soluciones y se generan oportunidades reales para el futuro del sector y del territorio", informa la organización en nota de prensa.

El evento tendrá un importante impacto económico y mediático para la ciudad de Cáceres, generando actividad en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio y los servicios. Se espera la llegada de miles de visitantes profesionales y particulares, lo que contribuirá a dinamizar la economía local y reforzar la imagen de la ciudad como capital de eventos y congresos.

Con The Hall, Extremadura "se incorpora al circuito nacional de grandes eventos inmobiliarios y da un paso firme hacia la modernización del sector y la proyección del territorio como destino de inversión", recoge la nota.

El salón nace con vocación de continuidad y con el propósito de convertirse en un espacio anual de referencia donde se analicen tendencias, se presenten proyectos y se impulsen políticas de vivienda innovadoras, sostenibles y socialmente responsables.

