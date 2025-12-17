El prestigioso medio nacional Muzikalia incluye a Cinebeat entre los 15 mejores festivales del año

La prestigiosa revista especializada en música independiente Muzikalia acaba de publicar un listado de los 15 mejores festivales de música de 2025 y ha incluido al evento extremeño Cinebeat entre ellos.

Como suele ser habitual por estas fechas y en este tipo de medios referentes a nivel nacional, Muzikalia ha publicado un listado en el que destaca, a su entender, los mejores festivales musicales del año, y Cinebeat aparece entre eventos como el Madcool, Azkena, Primavera Sound, Tomavistas o Canela Party, entre otros, que ya adquieren un gran bagaje profesional.

Cinebeat es el único evento extremeño que aparece en esta clasificación, siendo ya un referente en la región, donde se ha consolidado gracias a su espíritu e identidad propia, en la que los conciertos se desarrollan en los bares del centro de la ciudad de Mérida de manera sincronizada durante dos días seguidos.

Se trata del segundo reconocimiento a nivel nacional que recibe Cinebeat en sus escasos dos años de vida, ya que el año pasado, tras su primera edición, el Observatorio de la Cultura nombró también a este festival como uno de los mejores eventos culturales novedosos de 2024.

Victoria Bazaga, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, ha felicitado a través de su cuenta oficial de X a la organización del evento: “Enhorabuena a todo el equipo de Cinebeat por este reconocimiento de Muzikalia, que lo sitúa entre los 15 mejores festivales del año, junto a grandes citas del panorama nacional. Una apuesta cultural con identidad propia que desde el principio apoyamos desde la Junta”.

Muzikalia es una revista musical digital española fundada en el año 2000, pionera en la prensa musical online en España, que está especializa en la difusión de música independiente y alternativa, ofreciendo contenidos actualizados sobre la escena nacional e internacional.

Sus características y servicios principales incluyen: Contenidos editoriales, publica diariamente noticias, reseñas de discos y libros, crónicas de conciertos, entrevistas y reportajes especiales. Además, apoya a bandas emergentes desde sus inicios, ha mantenido un compromiso con artistas noveles a través de secciones como la "PlayList Emergente de la Semana" y colaboraciones con entidades como la FNAC. En el apartado de multimedia, cuenta con un podcast propio y un canal de YouTube dedicado a la actualidad musical.

Precisamente, en este 2025, celebra su 25º aniversario, consolidada como un referente de la crítica musical independiente, con eventos especiales como conciertos conmemorativos.

Por impacto mediático y cantidad de seguidores, la IA incluye a Muzikalia entre las seis mejores revistas especializadas en música de todo el país.