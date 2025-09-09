El Presidente Sánchez y Núñez Feijóo felicitan a Extremadura a través de Redes Sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes por el Día de Extremadura a los extremeños, un pueblo que, ha dicho, "ante las adversidades, demuestra su resiliencia y espíritu de unión".



"¡Feliz Día de Extremadura a todos los extremeños y extremeñas! Hoy celebramos la fuerza, la historia y la belleza de Extremadura. Un pueblo que, ante las adversidades, demuestra su resiliencia y espíritu de unión", ha expresado en un mensaje en la red social X.



De esta forma Sánchez se ha mostrado "orgulloso" de la "cultura y patrimonio" de Extremadura algo que, ha apuntado, "ha marcado su identidad".



También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido felicitar a los extremeños a través de la red social X.



"¡Feliz Día de Extremadura! Una tierra de historia, cultura y naturaleza que ha elegido avanzar con fuerza y bienestar", ha relatado.



"Seguimos trabajando para que ese impulso no se detenga", ha concluido su mensaje Núñez Feijóo.