El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo estará en Badajoz el 24 de noviembre donde protagonizará un acto político

Onda Cero les puede confirmar que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, visitará la semana que viene Extremadura para apoyar el proyecto de la presidenta extremeña del PP, María Guardiola. Hay que recordar que una encuesta socio-electoral elaborada por la empresa GAD3, encargada por el PP extremeño, coloca a los populares con 27-28 diputados en Extremadura (ahora tiene 20), al PSOE con 29-30 (tiene 34 en esta legislatura), y VOX entraría por primera vez en la Asamblea con entre 4 y 5 escaños, Podemos se quedaría en una horquilla de entre 3 y 4 diputados.

Núñez Feijoo protagonizará un acto político en Badajoz el jueves día 24. Según fuentes del PP, no es probable que ese día ratifique a los candidatos a las alcaldías de Badajoz ni de Cáceres ya que no es ésta la vía y no se ha ratificado, todavía, a ningún candidato en España. Si que se espera que proporcione en Badajoz algún tipo de respaldo al candidato local, Antonio Cavacasillas, que, el pasado 28 de octubre suspendió, tan solo una hora antes, un acto para la presentación de su equipo aduciendo una falta de coordinación con Génova.