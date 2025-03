El presidente de la FEMPEX pide a la Junta conocer la situación actual de los Programas de Atención a Familia

Conocer la situación actual de los Programas de Atención a Familias en Extremadura y las medidas que la Junta de Extremadura prevé impulsar para garantizar su continuidad.

Estas son las cuestiones que el presidente de la FEMPEX, Manuel J. González Andrade, ha trasladado recientemente por carta a la Consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, y para las que aún no ha obtenido respuesta.

Lo ha hecho tras mantener una reunión con la plataforma por la defensa de los Programas de Atención a las Familias de Extremadura (PAF), integrada por educadores sociales, trabajadores sociales y psicólogos, y conocer de primera mano la situación real, tanto del Programa en sí, como de los equipos técnicos, encargados de atender a familias en situación vulnerable con menores a cargo.

Ante la Federación, estos profesionales han denunciado que las convocatorias de los Programas no se están publicando con la temporalidad correcta. Ello implica, añaden, que las mancomunidades y los ayuntamientos no dispongan durante meses del dinero que la Junta les debe transferir para contratar a los profesionales que integran este recurso y se planteen incluso suspenderlos al no poder hacer frente a los citados Programas.

Precisamente, en esta línea de reclamar una mejora de la financiación para poder llevar a cabo satisfactoriamente las competencias que les tiene encomendadas la Junta, (Programas de Familia, las Oficinas Técnicas de Urbanismo o las Oficinas de Igualdad), ya se pronunciaron meses atrás las Mancomunidades integrales en el seno de la FEMPEX, y así lo trasladó el Presidente a la Consejera de Hacienda, Elena Manzano.

Del mismo modo estos técnicos piden que se considere a estos recursos, servicios sociales esenciales como lo son los Servicios Sociales de Base (SSB) y que haya una coordinación entre ambos para garantizar una atención más eficaz a los usuarios.

El presidente de la FEMPEX, ha mostrado su total apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma y ha pedido explicaciones a la Junta de Extremadura sobre sus planes de futuro con este tipo de programas, además de “una escucha atenta y

esmerada” hacia una iniciativa muy necesaria y unos “profesionales entregados”, que ayudan a mejorar la vida de familias desfavorecidas con menores a cargo.

Los Programas de Atención a las Familias de Extremadura (PAF) son un recurso incluido dentro de las prestaciones garantizadas en los servicios sociales de la región que ayudan y orientan a familias vulnerables con hijos menores, dándoles pautas para la resolución de conflictos y problemas, y haciéndoles un seguimiento hasta su recuperación. Con ello, añaden estos profesionales, se previene que en numerosas ocasiones se tengan que adoptar, por parte de la administración autonómica, medidas de protección que impliquen la salida de los menores de su entorno familiar