El presidente de la FEMPEX pide a Guardiola “más diálogo y planificación” en beneficio de la financiación y la autonomía municipal

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Manuel José González Andrade, ha enviado un carta a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola en la que le pide “abrir un proceso de planificación y diálogo” que hagan más operativos los órganos de interlocución y concertación existentes entre la Junta y las Entidades Locales en beneficio de la financiación y la autonomía de los municipios de la región.

En la misiva, el presidente señala que si como municipalista convencido celebró como un logro, tanto la entrada en vigor de la Ley de garantía de la autonomía municipal de Extremadura (Ley 3/2019, de 22 de enero) y la importancia que tiene al ser una reivindicación histórica del mundo local que permite a los consistorios no solo planificar con tiempo suficiente, sino también con margen político para la decisión y con suficiencia presupuestaria- y no teniendo que adelantar fondos que en muchas ocasiones no tenían, como la eliminación progresiva de las subvenciones autonómicas y su conversión en transferencias directas a modo de Programas de Colaboración Económica Municipal – PCEM, “todo un hito al suponer la adaptación de las políticas públicas locales a la realidad municipal; y planificación en la gestión, en la presupuestación y en la financiación de los servicios públicos”, hoy muestra su pesar por lo que considera que es la “quiebra del esquema de los Programas de Colaboración Económica Municipal PCEM”, bien porque no ha habido consensos en los criterios, no ya de reparto de fondos, sino en la propia negociación de los aspectos básicos de los mismos, que a su juicio se alejan de las reivindicaciones municipales y con ello, entiende, “se vuelve para atrás en el camino ganado en años anteriores”. Como ejemplo pone los PCEM de Empleo o de Respiro Familiar.

González Andrade destaca que a su juicio lo más grave, “es que la falta de planificación de la Junta de Extremadura hace que estos PCEM se aprueben cada vez más tarde, con precipitación, sin el marco de diálogo suficiente, se publiquen extemporáneamente, más que avanzado el ejercicio económico, y su abono se retrase injustificadamente, de tal forma que se subvierten los propósitos municipalistas que los auspiciaron”. Y esto ocurre, indica en su carta, “por razones de oportunidad política ajena a los intereses que defendemos los Alcaldes y Alcaldesas, que son los de sus vecinos, la igualdad en el medio rural y unos servicios de calidad adecuadamente financiados”

Es por ello que pide a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que “se recupere la senda de planificación en la organización de los servicios públicos bajo el esquema del reparto competencial del Estatuto de Autonomía y la LGAMEX y bajo el paraguas de criterios institucionales”. Unos criterios, dice, “que nos lleven a una mejor financiación municipal, incondicionada, transparente, que permita dar solvencia, estabilidad y fiabilidad a nuestro entorno local, a nuestro medio rural, a nuestros vecinos y vecinas. Lo contrario señala, es manejar los PCEM de forma “si no antojadiza, sí oportunista””.

Además, González Andrade reclama por “abandonados o por no tenerse noticias de ellos”, otras tareas tan importantes para la financiación municipal o para la propia garantía de la autonomía política de los ayuntamientos como la puesta en marcha de la comisión para el análisis de los impactos financieros y la cartera de servicios sociales (D.A 4ª LGAMEX); la comisión de informe de la adecuación de la legislación sectorial autonómica a las competencias del artº 15 ( DT 1ª LGAMEX ); el cumplimiento en las políticas subvencionales de fomento de la Junta que pretendan incorporar mecanismos de financiación condicionada, ajustarse a las reglas y condiciones que establece el artº 43.3 de la LGAMEX, entre otros.

No olvidando añade, los aspectos referidos al Fondo regional de cooperación municipal (FRCM) y al propósito que incluye la Ley de ir incrementando los fondos incondicionados hasta llegar a los 76 millones de euros “que si bien pueden escalonarse o graduarse”. En este punto y como ejemplo, pone que ya en la Ley de Presupuestos de 2023, solo 2 ejercicios económicos después de la puesta en marcha de los PCEM se incrementó la sección general del FRCM en 10 millones de euros.

Sostiene el Presidente que debe “atenderse el propósito de una justa reivindicación de mayor y mejor financiación para los servicios públicos que gestionamos los municipios”, iniciada en anteriores ejercicios y más cuando la Comunidad Autónoma goza de una situación económica positiva en todo lo que tiene que ver con las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica, por la buena marcha de la economía (habiendo recibido una liquidación de las entregas a cuenta del SFA de 2022 histórica en cifras y que ha supuesto en 2024 un superávit de 420 millones de euros”.

Por todo ello, espera una pronta respuesta de María Guardiola para abrir el tan necesario proceso de planificación y diálogo con la mirada puesta en el bienestar de los vecinos y vecinas de los municipios extremeños.