El presidente de la Diputación de Cáceres rechaza el modelo de financiación autonómica: "No es bueno para Extremadura"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, no está de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación autonómica porque "no es bueno para Extremadura", y también rechaza la "escenificación" del anuncio con la foto de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, la cual considera que "no es apropiada".

"No puedo estar de acuerdo con esa propuesta que se hace, y con la propia escenificación tampoco, porque que un líder independentista fuera a Moncloa a hablar con el presidente del Gobierno creo que no es lo más apropiado", ha señalado Morales, que ha indicado que deben abrirse las negociaciones entre el Ejecutivo central y las Comunidades Autónomas (CCAA) para "Extremadura también salga beneficiada".

En declaraciones a los medios este martes, Morales ha mostrado su rechazo "absoluto" al principio de ordinalidad porque "no tiene ningún sentido", ya que es "como si el que más dinero tiene, tuviera derecho a una mejor sanidad". "Y por tanto, yo creo que ese camino no es bueno para Extremadura", ha recalcado el que ha sido secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres durante doce años, que ha pedido que se negocie la nueva financiación en sede parlamentaria y "se consiga un acuerdo bueno para Extremadura".

Al ser preguntado por las declaraciones del presidente de la gestora del PSOE en Extremadura, José Luis Quintana, que aseguró que el nuevo modelo era bueno para la región, Morales ha dicho que no ha escuchado las declaraciones del que también es delegado del Gobierno pero sí las de la portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Piedad Álvarez, "que ha dicho lo que representa el sentir del Partido Socialista en Extremadura", de rechazo al modelo de financiación.

Morales ha avanzado que él mismo ha participado en una reunión del partido en Mérida este pasado lunes y "todos coincidíamos en que la propuesta que se hacía desde Moncloa o desde Ferraz no era buena para Extremadura y por tanto el partido en Extremadura es contrario a esta propuesta que se ha hecho".