El presidente de la Diputación de Cáceres defiende que los consistorios tengan una financiación "acorde con la realidad"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha defendido que los ayuntamientos tengan una financiación "acorde con la realidad".

Morales ha participado este lunes en la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se ha celebrado en Jaén.

Allí, ha destacado la importancia de la unión de las voces de estos gobiernos intermedios para reclamar una vez más que tanto los gobiernos autonómicos como el gobierno central "se acuerden de los gobiernos locales y de las diputaciones, porque no tiene sentido no tener una financiación acorde con la realidad".

"De la misma manera que el Gobierno central y las comunidades autónomas, sean del color político que sean, negocian y discuten sobre su financiación, a ver si se acuerdan de una vez de nosotros, de las diputaciones, de los gobiernos locales, que son los que en la práctica solucionan problemas y se pelean por poder ofrecer servicios como es debido a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos", ha recalcado.

En este sentido, todos los miembros de la comisión han coincidido en reclamar esa atención, empezando por la revisión de la Ley de Régimen Local, que es de 1985, y continuando por el sistema de financiación de los gobiernos locales, que es de 2002, ha informado en nota de prensa la Diputación de Cáceres.