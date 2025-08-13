El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, José Sánchez Murillo, será el pregonero de la FIG

José Marín Sánchez Murillo, presidente de Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, será el pregonero de la próxima edición de la Feria Internacional Ganadera, y 572ª Tradicional de San Miguel.

Así lo ha dado a conocer el alcalde y presidente de la Entidad Ferial, Juan Carlos Fernández Calderón, que ha destacado la vinculación ganadera de la ciudad y, por ende, con el sector veterinario, fundamental en la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

Sánchez Murillo, actualmente director del Laboratorio Regional de Sanidad Animal, miembro de la Entidad Ferial y consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, ha manifestado el honor y responsabilidad de ser pregonero de la FIG, dada la gran importancia de una feria como la de Zafra, que ya existía antes del Descubrimiento de América.

El flamante pregonero de la FIG 2025, que ha expresado su deseo de que ninguna enfermedad animal afecte al certamen de este año, ha adelantado que pronunciará un pregón ilustrativo, relacionado con la sanidad animal, acompañado de imágenes recopiladas a lo largo de su carrera, y destacará el papel de la profesión veterinaria en el desarrollo y modernización de la Feria Internacional Ganadera de Zafra.