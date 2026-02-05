El presidente de la Asamblea abre este jueves con Unidas la ronda de consultas para proponer candidatura a la Junta

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, abrirá este jueves, 5 de febrero, la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer candidatura a presidir la Junta de Extremadura, tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

En concreto, Naharro se reunirá este jueves a las 10,00 horas, con la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y la ronda de consultas continuará el viernes, también a las 10,00 horas, con el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle.

La ronda de consultas continuará el próximo lunes, 9 de febrero, con un encuentro con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, a las 12,00 horas, según ha informado la Asamblea de Extremadura en nota de prensa.

Finalmente, el último encuentro tendrá lugar el martes, 10 de febrero, a las 11,00 horas, con la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, María Guardiola.

Cabe recordar que en las elecciones del 21 de diciembre ningún partido obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, en la que el Grupo Popular cuenta con la mayor representación, con 29 diputados, seguido del Grupo Socialista, con 18 escaños; Vox, con 11 parlamentarios, y Unidas por Extremadura, con siete diputados.