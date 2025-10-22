La presidenta de la Junta visita la plataforma logística de Covirán en Mérida y apuesta por crear un entorno favorable para las empresas

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado este martes las instalaciones de la plataforma logística de Covirán en Mérida. Un espacio que, según ha explicado, representa mucho más que una actividad económica: "Representa compromiso, representa cooperación y representa arraigo, como hemos dicho. Porque aquí late una parte muy importante de ese corazón empresarial que tiene Extremadura", ha subrayado durante un acto en el que también ha estado presente el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, y Juan Antonio Benito, presidente de Covirán, junto al resto de miembros del Consejo Rector de la compañía.

Tras recordar que Extremadura cuenta con 119 puntos de venta de la compañía gestionados por más de un centenar de cooperativistas y que sostienen 687 empleos directos, la presidenta extremeña ha destacado que "detrás de cada tienda hay rostros, hay familias, hay personas que hacen región cada día con los negocios y con sus proyectos de vida".

"Covirán es mucho más que una gran cooperativa, es una red humana y es un modelo social fantástico que crea empleo y que genera confianza, y es un modelo a seguir", ha sostenido para después añadir que "eso es una cultura empresarial". "Es hacer más Extremadura cada día", ha apuntado Guardiola.

Cooperativas como la vuestra -ha enfatizado- son el reflejo de la Extremadura moderna que queremos. "Una Extremadura que no se detiene, de esa Extremadura que crece con la colaboración entre lo público y lo privado, de esa Extremadura que está transformando su tejido económico, pero sin olvidarse de sus raíces, y de esa Extremadura que tiene muy claro que el futuro se construye entre todos, y se construye desde abajo. Con muchas manos, con muchos empeños", ha asegurado.

IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES

En este sentido, Guardiola ha reiterado el compromiso del Gobierno regional de seguir trabajando por un entorno favorable para las empresas, por la igualdad real de oportunidades y por la cohesión de nuestro territorio. "Cualquier iniciativa que cree riqueza y que cree oportunidades, desde luego va a tener toda nuestra atención", ha garantizado.

Entre las medidas concretas que ya se han puesto en marcha para crear ese entorno, la jefa del Ejecutivo extremeño ha destacado las ayudas a la modernización del comercio, el apoyo a la digitalización y programas financieros, el nuevo Decreto de Empleo Estable -dotado con 32 millones de euros y destinado a fomentar la contratación indefinida- y las ayudas para la mejora de las capacidades avanzadas de las pymes del comercio minorista, entre otras.

Por otro lado, la presidenta ha celebrado que el 50 por ciento de las socias de Covirán sean mujeres que dirigen, innovan y emprenden. "El futuro de Extremadura también se escribe con nombre de mujer", ha afirmado, para después resaltar las líneas de apoyo a la igualdad y al emprendimiento femenino que el Gobierno mantiene abiertas, con especial énfasis en el mundo rural.

Asimismo, Guardiola ha aplaudido que el 90 por ciento de los clientes de la compañía acuda a pie a las tiendas, que la mayoría de sus proveedores sean locales y que cuenten con proyectos como Ibersano, que impulsan los productos extremeños en toda la red. "Se trata -ha dicho- de sostenibilidad económica, social y medioambiental."