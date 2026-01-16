Los precios bajan al 2,9% en Extremadura en diciembre en tasa interanual

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado al 2,9 por ciento en Extremadura en diciembre en tasa interanual, 3 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de diciembre es el más bajo registrado en Extremadura desde octubre de 2025. En términos mensuales, la inflación en Extremadura ha aumentado un 0,2 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,9 por ciento.

A nivel nacional, el IPC ha aumentado un 0,3 por ciento en diciembre en relación al mes anterior y ha reducido 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9 por ciento.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se han situado Murcia (2,4%), Cataluña (2,5%) y La Rioja(2,6%).

VARIACIÓN POR GRUPOS

Donde más han subido los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior ha sido en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,2 por ciento más que en diciembre de 2025 (-0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior).

Tras vivienda, se encuentra bebidas alcohólicas y tabaco, un 5 por ciento más (+0,6 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,2 por ciento más (-0,4 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas y en otros, un 3,2 por ciento más (-0,3 puntos).

También han subido los precios en diciembre respecto a igual mes de 2024 en enseñanza, un 2,9 por ciento; en medicina, un 1,7 por ciento; en comunicaciones, un 1,4 por ciento; en Transporte, un 0,9 por ciento, y en menaje, un 0,2 por ciento. Mientras, se han mantenido estables en vestido y calzado.

En el lado contrario, los precios en tasa interanual solo han bajado en ocio y cultura, un -1,6 por ciento (-0,7 puntos respecto a la tasa del mes precedente).

En cuanto a la variación con respecto a noviembre, los precios han subido en Extremadura en ocio y cultura, un 2,3 por ciento; en bebidas alcohólicas y tabaco, un 1,5 por ciento; en vivienda, un 0,6 por ciento; en otros, un 0,2 por ciento, y en transporte y menaje, un 0,1 por ciento en ambos casos. Mientras, se han mantenido estables en enseñanza.

Por su parte, han bajado en vestido y calzado, un 1,2 por ciento; en medicina y en comunicaciones un 0,2 por ciento, en ambos grupos, y en alimentos y bebidas no alcohólicas y en hoteles, cafés y restaurantes, un 0,1 por ciento.