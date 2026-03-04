El precio de la vivienda usada sube un 8,6% interanual en febrero en Extremadura

El precio de la vivienda usaba ha subido un 8,6 por ciento interanual en febrero en Extremadura, que es la región con el precio más baratos del país (con 1.042 euros el metro cuadrado), según un informe de Idealista.

A su vez, a nivel nacional, el precio de la vivienda usada se ha disparado un 17,7% durante febrero de 2026 en España respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de 2.673 euros por metro cuadrado.

Además de este dato, que supone el precio más alto desde que la empresa tiene registros, el 'Índice de precios inmobiliarios de idealista' recoge un incremento del 0,9% en el último mes y de un 2,6% en el trimestre.